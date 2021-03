Psychologie : sommes-nous vraiment nous-même face aux autres ?

publié le 21/12/2020 à 05:55

Aujourd'hui en France, seulement 20% des personnes interrogées déclarent vivre en accord entre ce qu'ils sont et ce qu'ils donnent à voir aux autres. Alors, dans une société de l'image et à l'heure des réseaux sociaux où chacun expose sa vie à travers des photos de son quotidien, est-on véritablement nous-mêmes face aux autres ?On est fait pour s'entendre s'est posée la question.

Pour Sébastien Bohler, rédacteur en chef de "Cerveau & Psycho", "il est presque impossible d'être soi-même en société, puisqu'on cherche à obéir à une image attendue de nous-même". Une liberté à être nous-même qui se retrouverait donc entravée par des actions, des choix à effectuer au sein de notre société, et qui sont scrutés par les autres.



Mais est-il possible d'être et de se sentir soi-même en se détachant totalement de ce regard de l'autre ? Pas vraiment, puisque pour se sentir intégré, et justement ne pas se sentir à l'écart des autres, on a besoin de cette validation par autrui. "Il existe en nous ce désir du regard de l'autre, de sa validation, afin d'être reconnue par nos paires", explique Pierre Soubial, professeur de philosophie. Et d'ajouter, "si on souhaite avoir de la reconnaissance, il nous faut indiscutablement ce regard de l'autre".

L'estime de soi au centre du jeu

Au carrefour de ce regard des autres et de cette volonté d'être soi-même se trouve la notion d'estime de soi. "Il y a d'un côté l'estime de soi intrinsèque, celle qui résume la façon dont on se voit et dont on est à l'aise quand on s'assume réellement, et de l'autre, cette estime de soi qui dépend du regard des autres, en se demandant toujours si on a fait assez pour obtenir de la reconnaissance. Il faut tenir compte des autres, mais il y a une frontière entre prendre en compte ce regard de l'autre et en être dépendant", raconte Sébastien Bohler.

Une double personnalité intérieure se met alors en place, avec un "moi social", ce comportement qui correspond à mes valeurs, tout en étant en adéquation avec les autres, et ce "moi authentique". "La véritable liberté se trouve dans notre capacité à vivre alignée, en évitant les zones de friction entre nos idéaux et les choix qu'on doit faire", estime le rédacteur en chef .

Si être soi-même ne veut pas dire être totalement transparent, ce qui est presque impossible en société aujourd'hui, il est important d'avoir une image vis-à-vis des autres qui ne nous porte pas préjudice. "Il faut réconcilier le "moi social" avec le "moi authentique", en trouvant une tranquillité, un deal entre ces deux comportements" explique Liliane Roudière, journaliste. Et de continuer, "c'est possible, car si on souhaite absolument trouver la pureté pour être soi-même, il nous faudrait mille vies"

