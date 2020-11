Confinement : les exercices physiques pour booster votre libido

publié le 11/11/2020 à 17:10

Pendant le confinement, "On est fait pour se détendre", c'est votre rendez-vous pour vous faire du bien. Cinéma, art, musique, culture, et même exercices sportifs, tout est bon pour apprendre et se détendre. Et aujourd'hui au programme justement, des exercices pour booster votre libido, mais aussi une bonne recette au chocolat !

Le sport, c'est la santé ! Les études le prouvent, le sport améliore les conditions érectiles d'un homme, et la prise de conscience durant l'acte pour une femme. Nordine Attab, coach physique, vous révèle un petit exercice qui vous permettra de booster votre libido. "L'important est de tonifier le périnée. Allongez-vous sur le dos, jambe fléchie, et pied à plat", commence-t-il. Et de poursuivre : "relevez le bassin le plus haut possible vers le ciel, et expirez de manière ventrale. Vous allez contracter le périnée, mais également tonifier votre sangle abdominale profonde.

Plus généralement, le renforcement musculaire, ainsi que l'endurance et l'amplitude du mouvement musculaire aide à entretenir le corps et à booster indirectement votre libido ; "à condition de varier et de ne pas en faire systématiquement jusqu'à l'épuisement" conseille le coach.

Un Mug Cake au chocolat, tout aussi aphrodisiaque

Le chocolat, historiquement, a lui aussi des valeurs aphrodisiaque. Alors, après une séance intense de sport, retour à la cuisine pour se faire du bien. Liguori Lecomte vous révèle la recette, simple mais efficace, du Mug Cake au chocolat.

"Dans le mug, mettez le chocolat et le beurre, puis faites chauffer le tout 30 secondes dans un micro-onde" commence le chef cuisinier. "Ensuite, après avoir mélangé, ajoutez sucre, farine, œuf, et levure chimique". Une fois le mélange effectué, retour dans le micro-onde pour une petite minute.

Pour savourer encore plus votre Mug Cake, Liguori Lecomte vous conseille de "mettre un carré de chocolat non chauffé au milieu de votre mélange avant de remettre le tout dans le micro-onde la deuxième fois". Un petit bonus pour une touche onctueuse et coulante.



Ingrédients : (pour une personne)

- 40g de chocolat noir

- 25g de beurre

- Un œuf

- 2 cuillère à soupe de sucre

- 4 cuillère à soupe de farine

- une demi cuillère à café de levure chimique

Invités :

- Nordine Attab, coach sportif et auteur du livre "Musculation : 40 programmes pour un corps sculpté et tonique : 120 exercices…"



- Liguori Lecomte, chef du site Cuisine AZ