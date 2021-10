Automobile : les constructeurs plombés par la pénurie de semi-conducteurs

C'est une situation alarmante pour le secteur automobile. Alors que 600.000 voitures de la marque allemande n'ont pas pu être vendues au troisième trimestre en raison de la pénurie de semi-conducteurs, une situation inédite pour le constructeur lui aussi touché par la crise, quelques motifs d'espoir demeurent.

Le patron de Volkswagen dit lui même que "le pire devrait être passé" tout en expliquant que des contraintes pèseront encore l'année prochaine. Chez le constructeur allemand on voit donc le bout du tunnel plutôt en 2023. Du côté de l'américain Ford, on est un peu plus optimiste et on explique que la situation s'est clairement améliorée par rapport au deuxième trimestre.

En France, la plupart des semi-conducteurs sont fabriqués en Asie mais début octobre, Emmanuel Macron a annoncé un investissement de six milliards d'euros pour que notre pays double sa production électronique d'ici 2030. C'est un bon début, certes mais il faudra du temps pour que la production démarre.

À l'heure actuelle, quasiment tous les constructeurs automobiles sont touchés. Pour ce qui est de Renault par exemple, le Français pensait ne pas vendre 200.000 véhicules mais c'est en réalité bien pire puisque 500.000 véhicules n'ont pas été vendus à cause de la pénurie. Au total, la fabrication mondiale devrait être amputé cette année de 10 millions de véhicules.