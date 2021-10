Auto : êtes-vous prêts à faire l’impasse sur certaines options pour être livrés plus vite ?*

Crédit : Nicolas Guyonnet / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

À la fois conducteurs et isolants électriques et invisibles à l'œil nul, les semi-conducteurs sont devenus essentiels à l'industrie moderne. Aujourd'hui, en raison de la pandémie, la demande en semi-conducteurs explose mais l'offre n'est plus au rendez-vous. Conséquence de cette crise ; les délais de livraison de voitures neuves s’allongent. Le salon de l'auto a même été annulé pour cette raison, pour la 3e année consécutive.



Cette pénurie massive frappe le secteur de l'automobile depuis le début d'année : entre janvier et mars, plus d'un million de véhicules ne sont pas sortis des usines. Le bilan risque d'être encore pire pour ce deuxième trimestre et les experts craignent des retombées jusqu'à la fin de l'année.

