Ford : l'iconique Mustang passe à l'électrique avec la Mach-E

Symbole de la liberté, des grands espaces américains dans les années 70, la Ford Mustang passe aujourd'hui en tout électrique ! Avec son célèbre logo, le modèle a été vendu à près de 10 millions d'exemplaires depuis sa création il y a un demi-siècle.

Mais la Mustang passe aujourd'hui au vert avec la Mustang Mach-E, un SUV 100% électrique. Pas de poignées sur les portes, la voiture s'ouvre grâce à un petit bouton, le véhicule peut même être déverrouillé à distance sur un smartphone, ou par un code à 7 chiffres via un écran tactile.

Côté bruit du moteur, il est possible de reproduire un son artificiel avec les hauts-parleurs de la voiture pour se rendre compte de l'accélération. La Mustang Mach-E propose une autonomie de 400 kilomètres et jusqu'à 610 kilomètres selon les versions. La voiture qui pèse tout de même deux tonnes, est vendue autour de 49.000 euros et veut concurrence la Tesla. Ford s'engage d'ailleurs à proposer uniquement des voitures électriques à partir de 2030.