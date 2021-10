Bioéthanol : comment équiper sa voiture avec un boîtier de conversion ?

Alors que les prix des carburants s'envolent à la pompe, un carburant reste hyper compétitif : le super éthanol E85, dont le prix du litre est en dessous de 70 centimes ! Seulement, pour en bénéficier il faut une voiture adaptée. Cela peut se faire simplement en faisant poser un boîtier de conversion. Selon les informations de RTL, c'est un véritable carton chez le principal fabriquant Flex Fuel Energie qui a dépassé le cap des 2.000 installations ce mois-ci, soit 66% des ventes.

Ce petit boîtier électronique s'installe dans le moteur et va permettre à la voiture de passer de l'essence classique à ce carburant, majoritairement composé de betterave ou de céréales. L'installation prend en moyenne une demi-journée chez un garagiste et coûte entre 700 et 1.500 euros.

Malgré ce prix d'installation, c'est rentable, surtout en ce moment où il y a quasiment un euro d'écart au litre avec du sans-plomb classique. En réalité, c'est rentable au bout de 13.000 km, soit environ un an si on se base sur la moyenne kilométrique des Français. Attention, toutes les voitures ne peuvent pas l'installer car sur un diesel, ça ne fonctionne pas. En revanche, si vous avez une voiture essence, cela fonctionne avec plus de 99% des modèles.