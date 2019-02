publié le 04/02/2019 à 17:32

Le dimanche 20 Janvier, une foule de royalistes s'est rassemblée dans le centre de Paris, devant la Chapelle Expiatoire, afin d'y célébrer une messe en hommage à Louis XVI et Marie Antoinette, inhumés ici en 1793.



Pour l'occasion, Anne-Marie est venue spécialement de Beauvais. Elle s'est levée aux aurores et espère être bien placée lors de la célébration : "Je suis venue pour la commémoration d’un bon roi qui a été assassiné, et pour voir Monseigneur".

Ce "Monseigneur" en question est Louis de Bourbon, dit Louis XX, qui est le descendant direct de Saint-Louis, Henri IV et Louis XIV. À 44 ans, il se dit prêt à monter sur le trône si les Français lui demandent. Nostalgiques de l'ancien Régime, les royalistes produisent un discours politique où il est question d'un pays qui n'a plus de valeurs et qui a besoin d'un roi, fervent catholique pour diriger la France.

"Je suis disponible, demandez aux Français"

Qu'ils soient partisans de Louis XX ou de Jean d'Orléans, autre prétendant au trône, tous veulent le retour au pouvoir d'un souverain sacré. À la sortie de la messe, les sujets s'inclinent devant celui qu'ils appellent "le roi".



De nationalité franco-espagnole, Louis XX est l’héritier de la couronne française par son père mais c’est aussi l’arrière-petit-fils du dictateur espagnol, Franco, par sa mère. Il a vécu en Espagne, où il a passé la majeure partie de son enfance.



Devant les caméras de Zone Interdite en 2000, le jeune banquier de 26 ans affichait une certaine simplicité. "Je ne pourrai pas vivre sans travailler" et à la question "La fortune des Rois de France n'est pas arrivée jusqu'à vous?", il répondait amusé : "Pas encore".



Louis XX est télégénique, sportif mais aussi valseur émérite. Et déjà à l'époque, quand on lui demandait s’il voulait être roi, il répondait : "Moi je suis disponible, demandez aux Français. La moitié des pays en Europe ont une monarchie, et ça a l'air de très bien fonctionner, comme en Espagne".

Un soutien du mouvement "gilets jaunes"

Louis de Bourbon s'est marié à Marie Marguerite Vargas, la fille du patron d'une grande banque vénézuélienne, dont il est devenu le vice-président. Aujourd’hui, il partage son temps entre Caracas et Madrid où vivent ses quatre enfants.

Louis de Bourbon se dit prêt à monter sur le trône si les Français lui demandent Crédit : M6

Avec les années, son discours n'a pas changé. Récemment, il a fait part de son soutien au "Mouvement des gilets Jaunes", dont certains d’entre eux n’ont pas manqué, en ce dimanche 20 janvier, de le remercier et de s’afficher avec lui sur des photos.



"Je pense que les Français ont peut-être été un peu abandonnés et le gouvernement n'a pas su expliquer les mesures qu'ils ont prises, il n'a pas pris en compte la population." Ce jour-là, quelques partisans du Prince se retrouvent pour déjeuner.



Ces derniers temps, les monarchistes ont le sourire. Ils affirment recevoir de plus en plus de soutiens. Parmi eux, Loic Baverel, 36 ans, est responsable des ressources humaines d’une entreprise de services à la personne : "Suite à l'intervention du Prince sur les 'gilets jaunes', nous avons accueilli un flux de personnes qui ont souhaité se renseigner sur notre mouvement".



À ses côtés, Philippe Montillet, membre du secrétariat du Prince. L'un comme l'autre croient au Grand Soir pour les monarchistes Français : "En politique tout est réalisable. Qui aurait pu penser en 1989 que quasiment du jour au lendemain, le monde communiste aller s'écrouler ?"

Des étudiants réclament le retour du roi

Une révolution monarchique, c'est justement ce que prônent certains royalistes. Louis fait partie de la section étudiante de l'Action Française. Une fois par semaine, il vend dans la rue "Le bien commun" une édition à mi-chemin entre un journal et un tract de cette organisation réputée radicale. "Demandez le Bien commun, le magazine de l'Action Française". Ces vendeurs à la criée, s'appellent entre eux les camelots du roi.



"Les camelots du roi, c'est l’un des noms que l'on donne aux militants de l'Action Française depuis son origine. Historiquement c'est les vendeurs du journal. Généralement des étudiants, des lycéens qui vendent le journal dans la rue depuis le début de l'Action Française. Avant d'être un mouvement politique ? c'est une école de pensées." L'Action Française a été cofondée par Charles Maurras.

"Le bien commun" souhaite le retour de la monarchie en France Crédit : M6

Journaliste et idéologue nationaliste, antisémite, partisan du régime de Vichy mais aussi académicien, il a été condamné en 1945 à la prison à vie pour haute trahison. Pour Maurras, la monarchie serait "supérieure à la démocratie parlementaire rongée par les intérêts personnels". Plusieurs royalistes radicaux ont organisé une marche aux flambeaux en reprenant en slogan la pensée de Maurras : "Le Roi à Paris, à bas la République !".



Parmi eux, on retrouve Louis. Pour lui, l'instant est solennel, fondateur de son engagement. "On s’est arrêté devant l’Église de la Madeleine, on a lu un discours de Robespierre qui montrait que le Procès de Louis XVI était une mascarade. On va reprendre la marche à travers les rues de Paris pour faire raisonner notre voix afin que l'idée monarchique revienne à nouveau en France." s’enthousiasme-t-il.



Anti-libérale, anti-européenne, anti-mariage pour tous, l'Action Française se situe à l'extrême droite de l'échiquier politique. "Nos vieilles idées apportent encore aujourd’hui une réponse à des problèmes actuels". Une réponse partagée par près d'un Français sur cinq puisque selon un sondage datant de 2016, 17% des Français seraient favorables à un retour de la monarchie.