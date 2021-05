"House of One" : à Berlin, les 3 religions monothéistes bientôt dans un même bâtiment

C'est un bâtiment unique au monde dont la première pierre vient d'être posée à Berlin. Un lieu de culte inédit qui abritera les trois religions monothéistes, puisque ce sera à la fois une église, une mosquée et une synagogue. Le nom de cette maison unique : "House of One".

À coups de truelle, la première pierre est scellée dans du ciment frais. Puis, tour à tour, imam, prêtre et rabbin bénissent la pierre. "House of One" est un pari audacieux, tenu malgré les récentes tensions entre les religions. Un bâtiment unique, qui s'annonce imposant, au cœur de Berlin, et qui ne ressemblera ni à une église, ni à une mosquée, ni à une synagogue. Au centre : une pièce, ouverte à tous. Chapeau de prière sur la tête, l'Imam Kadir Sanchi est l'un des initiateurs du projet. "Pour nous, musulmans, c'est une chance pour vivre pleinement dans notre pays, l'Allemagne. C'est aussi une opportunité d'apprécier, de mieux connaître nos amis et nos voisins."

Et ça, Michael Müller, le maire de Berlin, l'a bien compris. "C'est un symbole de tolérance, d'ouverture et d'exemple réussi du dialogue entre les religions." La première pierre est donc posée, il en reste deux millions d'autres, à financer par les dons. L'ouverture de ce lieu unique au monde est programmée dans quatre ans.