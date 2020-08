Assomption 2020 : qu'est-ce qu'un miracle, selon l'Église catholique ?

publié le 15/08/2020 à 06:15

Ce samedi 15 août, les Catholiques célèbrent l'assomption et commémorent la montée au ciel de la Vierge Marie. Un événement pour lequel se réunissent en temps normal de très nombreux pèlerins dans la petite commune de Lourdes, dans les Pyrénées. Plusieurs dizaines de miracles y auraient eu lieu et ont été certifiés par l'Église. Crise sanitaire oblige, la ville risque cependant d'être moins fréquentée cette année 2020.

Les miracles sont une pierre angulaire de l'Église catholique, qui mène des examens approfondis avant de les valider. La conférence des évêques de France définit le miracle comme un "fait extraordinaire et suscitant l’admiration en dehors du cours habituel des choses", il s'agit d'une "manifestation de la puissance et de l’intervention de Dieu" et celle-ci "n’est pas explicable scientifiquement". Très souvent, les miracles concernent des guérisons.

La procédure de validation se déroule en deux étapes : une commission médicale détachée de l'Église doit d'abord reconnaître que le potentiel miraculé était bien malade, et que son rétablissement est à la fois inexpliqué, durable et complet.

Ensuite, la personne guérie doit prouver à son évêque que cette guérison est bien le fait d'une intervention divine, une procédure particulièrement longue et qui arrive rarement à son terme. Des milliers de personnes déclarent avoir été guéries après un passage à Lourdes, mais seulement 70 d'entre elles ont été validées par l'Église.