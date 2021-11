Antibiotiques : qu'est-ce que l'antibiorésistance ?

Les antibiotiques ne sont toujours pas automatiques. Plus on en consomme, plus les bactéries peuvent y résister. C'est ce qu'on appelle l'antibiorésistance. Même si l'ingestion d'antibiotiques diminue en France sur les dix dernières années, Santé publique France ne cesse de rappeler les risques de l'antibiorésistance, en particulier à l'occasion de la journée européenne d'information le 18 novembre.

Selon Santé publique France, la consommation d'antibiotiques en France est environ 30% supérieure à la consommation globale moyenne en Europe. Cela s'explique peut-être par le fait qu'en 2019, seulement deux Français sur trois savaient que les antibiotiques n'étaient pas efficaces contre une infection virale comme les rhumes, les grippes ou les bronchites. Ils sont en revanche adaptés aux infections bactériennes, comme des angines, otites ou infections urinaires.

De plus, les antibiotiques agissent sur l'ensemble des bactéries utiles à notre organisme. "Toutes les bactéries risquent de ce fait de développer des mécanismes de résistance aux antibiotiques", indique le ministère de la santé.

Un bon usage pour mieux prévenir

Avant de prendre un antibiotique, l'avis d'un médecin est obligatoire. Ses indications concernant les doses et la durée du traitement doivent impérativement être respectées. Un surdosage peut majorer les risques d'effets secondaires.

Les médecins ont également un rôle à jouer dans cette lutte. "Les professionnels de santé doivent moins et mieux prescrire. Certains types d'antibiotiques sont plus générateurs de résistance", avait déclaré sur RTL Bruno Coignard, directeur des maladies infectieuses à Santé publique France. Plus de 670.000 Européens ont été infectés par des bactéries résistantes aux antibiotiques en 2015, impliquant 5.500 décès en France la même année.

Pour endiguer ces phénomènes, il faut donc prévenir mais aussi investir. L'OCDE a rapporté en 2018 que 2 dollars investis par personne et par an permettraient d'éviter 47.000 décès par an dans les pays de l'organisation.