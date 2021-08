Alpes-Maritimes : un restaurateur loue des tables pour contourner le passe sanitaire

La restauration est l'un des secteurs les plus touchés (illustration)

Comment conserver ses clients malgré l'extension du passe sanitaire, instaurée le lundi 9 août ? Dans la commune d'Auron, une station de ski située dans les Alpes-Maritimes, un restaurateur propose une alternative aux clients qui souhaiteraient déjeuner au restaurant mais qui n'ont pas de passe sanitaire. Il loue des tables de camping.

Le principe de ces "tables anti-pass" est simple : "Les clients les prennent et ils se mettent où ils veulent", explique à Nice-Matin Yann Laugier, patron du restaurant Au Refuge, à la tête de cette initiative. En général, les clients louent donc la table, au prix de 5 euros, et vont déjeuner un peu plus loin.

Pour le gérant de cet établissement, cette initiative permet aux personnes non-vaccinées de "se restaurer avec un minimum de confort", confie-t-il au Parisien. "Je ne trouve pas normal qu’ils soient mis à l’écart. On essaye de contourner la chose comme on peut", se justifie-t-il. S'il assure à nos confrères ne pas être anti-vaccin, il reste en désaccord avec le passe sanitaire qu'il contrôle "dans la mesure du possible" dans son établissement.