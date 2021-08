Passe sanitaire : un médecin piraté pour générer de faux QR Code

Après les faux vaccins, attention aux faux passes sanitaires. Les fraudes se multiplient de plus en plus, et ce sont parfois même les professionnels de santé qui font semblant de vacciner les patients. On assiste également à une autre forme d'arnaque : à Marseille, un médecin affirme que son ordinateur a été piraté pour générer de faux QR code.

C'est une information du quotidien La Provence, dont nous avons eu la confirmation auprès du parquet de Marseille, qui vient d'ouvrir une enquête préliminaire. Le ou les hackers seraient parvenus à pénétrer dans le profil Ameli, le profil de la sécurité sociale, de ce chirurgien de l'hôpital européen.

Avec les identifiants piratés, ils ont générés pas moins de 178 vrais-faux passes sanitaires, qui se baladent actuellement dans la nature. Les enquêteurs remontent la liste numérique pour tenter de retrouver les bénéficiaires de ces certificats de vaccination. Un sésame de vie sociale que certains, une petite minorité, tentent d'obtenir illégalement.