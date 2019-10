publié le 03/10/2019 à 06:10

Alors que la consommation de viande en général est plutôt en baisse, le bœuf, le veau, le porc bio plaisent aux consommateurs. Est-ce qu'ils ont raison ? Déjà le bio est-il meilleur pour la santé ? Franchement, aucune étude n'a vraiment prouvé que c'était meilleur.

Certes, les gens qui mangent bio sont en meilleure santé, mais c'est surtout parce que ce sont des gens qui ont un mode de vie plus sain, ils font du vélo, ils ne fument pas, mais le lien direct avec ce qu'ils mangent n'a pas été établi. En tout cas pas encore.

En revanche, consommer bio fait du bien à la planète. Car le bio n'a pas recours à la chimie de synthèse, a base de pétrole. Mais ce n'est pas non plus de la tisane. Les agriculteurs bio utilisent notamment du cuivre pour lutter contre de maladies, des parasites, comme le mildiou, qui est un poison pour les sols. Globalement, il y a moins de chimie dans le bio, mais il y en a.

Après, là où il y a un vrai progrès dans les élevages, c'est sur l'alimentation. Les éleveurs bio doivent produire sur la ferme l'essentiel des aliments. Donc vous êtes sûrs que la vache, le poulet, le cochon n'ont pas été nourris avec du soja OGM importé d'Amazonie. De plus, pour ceux qui se soucient du bien être animal, il y a plus de garanties.

Attention aux incohérences du bio

Les animaux sont soignés beaucoup aux huiles essentielles et à l'homéopathie. Alors on pense ce qu'on veut de l'homéopathie mais dans les élevages bio, grâce a ça, il y a moins de médicaments chimiques. Et puis les antibiotiques ne sont autorisés que lorsque la poule ou le cochon sont vraiment malades, alors que dans d'autres élevages, on peut leur en donner en préventif, pour éviter des maladies.

Donc, le bio même si ce n'est pas la panacée, c'est quand même mieux si on se soucie de l'environnement. En revanche, ce qui vous énerve, ce sont les incohérences du bio, notamment quand il vient du bout du monde. Des poires, de l'ail bio d'argentine, là c'est un aberration. Imaginez le bilan carbone après 12.000 km de voyage. Autant acheter du non bio qui vient de votre région, ce sera beaucoup plus écologique.

Et autre chose très énervante : dans les grandes surfaces, les fruits et légumes bio sont emballés dans du plastique. Le concombre, la barquette de pommes, le raisin, tout est sous plastique. On explique que c'est pour le protéger et surtout pour ne pas les mélanger avec ce qui n'est pas bio, au cas où un méchant consommateur remettrait une pomme non bio dans le rayon des bios. Il y a un côté ridicule. Donc il y a bio et bio, et avant d'acheter il faut juste réfléchir à tout ça.