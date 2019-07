Les astronautes auront-ils bientôt des cookies au chocolat dans l'espace ?

publié le 01/07/2019 à 21:02

Ils avaient réussi à faire pousser de la laitue à bord en 2015, et reçoivent un "festin" lors des fêtes de Noël chaque d'année. Mais hormis ces deux occasions très ponctuelles, les plats des astronautes sont avant tout constitués de nourriture "intelligente" répondant à des contraintes d'hygiène, de nutrition et de poids, conditions à respecter pour une bonne vie en impesanteur, comme a pu l'expérimenter Thomas Pesquet.

Mais au fil des années, les astronautes de l'ISS (Station spatiale internationale) seront amenés à effectuer des séjours de plus en plus longs dans l'espace. Non seulement les astronautes devront apprendre à "se débrouiller" pour cuisiner leurs propres repas. Mais la qualité gustative des aliments devra également davantage entrer en ligne de compte afin d'éviter la dépression des Hommes de l'espace, un risque à ne pas prendre à la légère, surtout à 400 km d'altitude.



D'après le Mirror, une grande chaîne hôtelière américaine, DoubleTree by Hilton, a donc décidé de proposer aux astronautes de la Station spatiale internationale (ISS) la possibilité d'un goûter plus original que ce qu'ils ont l'habitude de manger : des cookies au chocolat.

Cuisiner en microgravité, le nouveau défi

Problème : la Station ne contient ni les ingrédients nécessaires, ni les ustensiles pour faire cuire les petites gourmandises (comme le four). Mais l'entreprise a pensé à tout : s'envoleront bientôt des prototypes de pâtes à cookies spécialement conçus pour la vie dans l'espace, ainsi qu'un four dernier cri créé en collaboration avec Zero G Kitchen.

Et ce four constituera une véritable innovation technologique. En effet, sur Terre, la cuisson uniforme des cookies est possible grâce à ce qu'on appelle le mouvement de convection : l'air chaud monte et pousse l'air froid qui redescend. Or, dans l'ISS, l'absence de gravité ne permet pas cette circulation d'air bien spécifique.

Pour permettre aux cookies de cuire quand même, le four a été conçu avec des éléments chauffants répartis dans tout l'intérieur (et pas seulement en haut et en bas de l'appareil, comme c'est le cas sur Terre), ce qui permettrait de faire cuire les cookies plus vite et avec une consommation moindre.

L'objectif de la mission, nommée NG-12, a été fixé pour l'automne 2019. Les astronautes auront peut-être de délicieux cookies à grignoter pour les prochaines fêtes de fin d'année, avant de recevoir la machine à laver de l'espace que la Russie serait en train d'élaborer.