Le chocolat, les Français en sont fous !

On l’aime au lait, blanc, noir, praliné, avec des noisettes, avec des fruits secs… Bref, aujourd’hui on vous parle du chocolat ! Tout le monde a au moins une tablette chez soi, dans son placard ou même sur sa table de chevet parfois ! Vous allez voir à quel point une bonne fève, c’est important pour un bon chocolat.

Le cacao est extrait d’un fruit appelé cabosse du cacaoyer (Theobroma cacao L.). Cet arbre, originaire d’Amazonie appartient à la famille des Sterculiacées. Selon le type de cacaoyer et la zone de culture, les fruits donneront des cacaos aux saveurs très différentes.

Vers 2000 avant J.C, ce sont les Olmèques qui ont été les premiers à boire le cacao et à le préparer. Ils broyaient les fèves de cacao, et les mélangeaient avec de l’eau en ajoutant des épices, du piment ou des herbes.

La culture des cacaoyers s’est exportée à l’époque des Mayas en 600 avant J.C. Ce peuple cultivait des cacaoyers pour extraire les fèves de cacao de l’arbre et ainsi fabriquer une boisson chaude, amère et mousseuse en ajoutant de la vanille ou du piment.

Ce n’est qu’en 1528 que le chocolat débarque en Europe, précisément en Espagne. Hernán Cortés eut le privilège de découvrir le trésor chocolaté en 1519 et le ramena. Il faut attendre le 19ème pour le chocolat devienne commun à partir de la révolution industrielle de 1826.

En matière de chocolat les chiffres sont hallucinants ! Les Français consomment 400 000 tonnes de chocolat chaque année. 80% du chocolat est vendu en grande distribution. En France, il représente en moyenne 110 € par Français et par an.

La France est le 7ème pays consommateur de fève de cacao en Europe (avec 6,7kg par an et par habitant). Il y a, en France, 97% de gourmands qui consomment du chocolat au moins une fois par semaine. Ils sont avant tout adeptes du chocolat en tablette (32% des ventes), avec 132 100 tonnes consommées.

La consommation mondiale de chocolat augmente régulièrement et représente 4 millions de tonnes par an, soit l'équivalent de 127 kg de chocolat par seconde pour un chiffre d'affaires annuel de 72 milliards d'euros !





Salade trévise au gorgonzola :



Ingrédients (pour 6 personnes) :



3 salades trévises

100g de gorgonzola doux

2 poignées de roquette

1 oignon rouge

5 c à s de raisins secs

5 c à s de pignons de pin grillés

6 tranches de pain aux céréales grillées

huile d'olive ; balsamique ; sel poivre



1. Dans une sauteuse, faire revenir l'oignon coupé en fines lamelles dans de l'huile d'olive.



2. Ajoutez les raisins secs, arrosez avec un peu de balsamique, laissez réduire et réservez.



3. Dans une petite casserole, faire fondre le gorgonzola avec un fond de lait, salez, poivrez et réservez.



4. Dans un grill, faites cuire la salade trévise coupée en morceaux, puis dans un bol, mélangez-la avec les oignons confits, les raisins et les pignons. Mélangez.



5. Dressez la salade dans des assiettes de service, ajoutez la crème de gorgonzola, quelques feuilles de roquette et un fil d'huile d'olive. Servez avec du pain grillé.





Coleslaw (salade au choux) :



Ingrédients (pour 4 personnes) :



1 petit chou blanc

3 carottes

2 oignons blancs

2 c à s de raisins secs

2 c à s de pignons de pin grillés

150g de mayonnaise maison

1 pomme verte

sel ; poivre



1. Râper finement le chou, les oignons , et les carottes.



2. Réunir le tout dans un saladier.



3. Ajouter les raisins secs, les pignons de pin.



4. Saler, poivrer, ajouter la mayonnaise maison puis mélanger délicatement.



5. Compléter la salade avec la pomme verte râpée.











