et Sophie Merle

publié le 02/09/2019 à 15:28

Chaque année, ce sont 13 millions de tonnes de déchets plastiques qui sont déversées dans les océans, au détriment de la faune et la flore. Aujourd'hui en France, seulement 26% des emballages plastiques sont recyclés contre 36% en Allemagne où il existe des consignes de bouteilles en plastique.

En France, de plus en plus de startups se lancent dans ce business du recyclage. Certaines fabriquent de nouvelles bouteilles issues d'un circuit 100% français et qui assurent au consommateur de ne pas voir ses déchets échouer sur une plage. D'autres comme certains restaurants proposent des contenants en verre consignés. Les enseignes de grande distribution s'y mettent aussi en installant des consignes pour le plastique en échange de bons d'achat.

Une initiative qui devrait s'imposer partout en France, avec le projet de loi pour supprimer gobelets et couverts en plastique d'ici à 2020.