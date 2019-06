Chocolat : une hausse des prix à prévoir, mais pas de pénurie

publié le 20/06/2019 à 06:24

"30 à 40 centimes supplémentaires par tablette." La Côte d'Ivoire et le Ghana ont annoncé l'instauration d'un prix plancher du cacao, et cela pourrait bien avoir des conséquences sur les prix des tablettes de chocolat industrielles, nous a expliqué Christophe Bertrand, secrétaire général de la Confédération des chocolatiers et confiseurs de France.

"Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle" se réjouit le chocolatier, pour qui il n'y a pas de risque de pénurie. "Ce qui pourrait générer une pénurie, ce sont les cacaoculteurs qui n'ont plus envie de récolter tellement ils sont mal payés. Si demain, les cours du cacao remontent un peu, chacun se mettra à travailler sa petite plantation et à en tirer 3 fois plus de rendements."

Le prix du chocolat industriel devrait augmenter de quelques dizaines de centimes. Le "Syndicat du chocolat", qui regroupe plusieurs grands groupes du secteur, n'a pas donné suite aux demandes d'interview de RTL. Le prix du chocolat artisanal devrait lui rester le même. Les artisans utilisent du cacao fermenté, explique le président de leur Confédération, déjà plus cher que le cacao non fermenté. Ils ne sont donc pas directement concernés par l'annonce de la Côte d'Ivoire et du Ghana.

Mieux rémunérer les producteurs de fèves

La décision des deux principaux pays producteurs de cacao est "historique", selon le directeur général du "Ghana cocoa Board", Joseph Boahen Aidoo. "La Côte d'Ivoire et le Ghana ont suspendu la vente des récoltes de 2020/2021 jusqu'à nouvel ordre pour préparer la mise en place de ce prix minimum."



Pour l'instant, il y a nettement assez de cacao pour répondre à la demande. Casper Burgering, analyste matières premières pour la banque néerlandaise ABN Amro, joint par l'AFP. Partager la citation





L'objectif affiché du vice-président du Ghana est d'"offrir aux agriculteurs une juste part de la richesse produite par l'industrie". Le consensus existe "pour dire que les prix du cacao sont structurellement trop bas. Depuis 30 ans, le prix en dollars constants a été divisé par quatre", ajoute à l'AFP Michel Arrion, directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao (ICCO).

Le prix actuel est d'environ 2.500 dollars la tonne (environ 2.200 euros). Le prix plancher souhaité par les deux premiers pays producteurs est de 2.600 dollars (environ 2.300 euros). La Côte d'Ivoire et le Ghana représentent à eux deux environ 60 % de la production mondiale de cacao. Dans ces pays, "l'or brun" représente 10 % du PIB environ.