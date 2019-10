publié le 01/10/2019 à 10:38

Le département de la Dordogne inaugure sa première cantine scolaire 100 % bio et locale dans le collège Pierre Faulac, à Bèlves. Tous les produits respectent les saisons et viennent des fermes alentours. Dans la cuisine de sa cantine, Alain Desseix, le chef, réceptionne ses commandes : "Ce sont de vrais légumes, ils sont vraiment authentiques. Ce sont des produits qui proviennent d'une ferme locale."

"Regardez ces couleurs, c'est magnifique", explique Alain Desseix. "Les tomates, ce sont des 'Roma', on va s'en servir pour faire des coulis et des sauces. Ce midi, le menu est très alléchant : des saucisses de porc bios, fabriquées sur Périgueux, avec des côtes de blettes à la béchamel. Tout est bio et local, avec un producteur de viande et un maraîcher à moins de 10 kilomètres". "C'est bon, c'est bio, c'est meilleur qu'à la primaire", reconnaît Armand, élève de sixième. "Du coup, on mange mieux, c'est meilleur pour notre santé, et ça nous fait du bien."

L'équipe en cuisine a dû tout revoir, aidée par Jean-Marc Mouillac, chef formateur au département de la Dordogne : "Le premier cours, c'est de remettre la saisonnalité quotidiennement dans l'assiette". Pour Alain Desseix, c'est une renaissance. "Quand on a passé des années à ouvrir des boîtes, c'est jouissif", confie le chef de la cantine. Le département de la Dordogne va passer un second collège en 100 % bio à la cantine.