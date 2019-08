S’ajoutant aux autres planètes, Mercure s’oppose à vous et il semble que vous allez pouvoir discuter, négocier, 1er décan, mais pas comme vous le pensez. Les choses ne se passeront peut-être pas...

Cette fête commémore un événement relaté à la fois dans le Coran et l'Ancien Testament : la soumission d'Ibrahim, ou Abraham, à Dieu . Le texte dit que celui-ci était prêt à sacrifier son fils Ismaïl, ou Ismaël, pour prouver sa foi. Alors qu'il était sur le point d'égorger son fils, l'ange Djibril, ou Gabriel, est intervenu, et a remplacé l'adolescent par un bélier.

La date de l'Aïd el-Kebir change tous les ans, et peut même varier selon les pays. Elle a lieu le dixième jour du "dhul al-hijja", le dernier mois du calendrier lunaire musulman, qui considère que nous sommes 1440. La date de l'Aïd est déterminée par les hautes autorités musulmanes.

"Aïd Moubarak". À partir de ce dimanche 11 août, les musulmans du monde entier célèbrent l'Aïd el-Kebir, ou l'Aïd el-Adha. Aussi appelée "la grande fête" ou "la fête du sacrifice", il s'agit de la fête la plus importante de l'islam. Les célébrations durent quatre jours et s'étendent donc jusqu'au jeudi 15 août .

Aïd el-Kebir : que fêtent les musulmans à partir de ce dimanche ?

ÉCLAIRAGE - Les musulmans de France et du monde entier célèbrent à partir de ce dimanche 11 août et pendant quatre jours, l’Aïd el-Kebir. Il s'agit de la fête la plus importante de l'islam, qui marque notamment la fin du pèlerinage à La Mecque.

