et AFP

publié le 14/06/2018 à 19:43

Les musulmans de France fêteront la fin du Ramadan vendredi 15 juin. C'est ce qu'a annoncé jeudi soir le Conseil français du culte musulman (CFCM) à l'issue d'une courte et très symbolique cérémonie de "nuit du doute" à la grande mosquée de Paris.



L'Aïd el-Fitr (ou Aïd el-Seghir), la "petite fête", est l'une des deux dates les plus importantes du calendrier musulman, avec l'Aïd el-Kebir. Les musulmans sont ainsi invités à payer la zakât el-Fitr, une aumône pour les pauvres. Cette année, la somme a été fixée entre cinq et sept euros par le CFCM.

Les dates du Ramadan ne sont jamais connues à l'avance. Ce sont les cycles lunaires qui déterminent le début et la fin de ce mois de jeûne. Pendant la "nuit du doute", jeudi 14 juin, le croissant de lune a été aperçu dans le ciel : la fin du ramadan a donc lieu le lendemain. Dans le cas contraire, il aurait pris fin samedi 16 juin.