publié le 07/06/2018 à 12:05

Après un mois de privations (consenties) et d'abstinences du lever au coucher du soleil, les musulmans du monde entier vont fêter le ramadan. L'un des cinq piliers de l'islam est un moment particulier, tant les festivités et les traditions qui l'accompagnent sont encrés dans les sociétés musulmanes. Ce qui n'empêche pas de fêter particulièrement la fin de la période de jeûne par deux jours de fête appelés l'aïd el-fitr.



La date intervient à la fin d'un cycle lunaire, et au début d'un autre. Ainsi, au 29e jour du mois de ramadan, la nuit du doute permet de repérer le croissant de lune. S'il est observé, l'aïd est fixé au lendemain. S'il n'apparaît pas, le mois lunaire du ramadan dure ainsi 30 jours et la fin du mois de jeûne sera donc décalée d'un jour. La date peut varier d'une année à l'autre.

Quelques jours avant l'aïd el-fitr, si les pratiquants ne l'ont pas déjà fait, ils doivent s’acquitter de la zakat avant le premier jour du mois chawwal, qui marque le jour de l'aïd. Cette aumône est fixée par les autorités religieuse et doit permettre aux plus démunis de préparer le repas du la fin du ramadan.

En 2018, le Conseil français du culte musulman a fixé la somme entre cinq et sept euros. Elle varie selon les régions car elle se calcule via le prix de certaines denrées alimentaires de base. Cette année, l'aïd el-fitr sera célébré le 14 ou le 15 juin.