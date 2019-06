publié le 04/06/2019 à 06:01

Après un mois de privations et d'abstinences du lever au coucher du soleil, les musulmans du monde entier vont fêter la fin du Ramadan. La date de l’Aïd El-Fitr, la fête musulmane marquant la rupture de jeûne? est prévue le mardi 4 juin comme l'a annoncé le Conseil Théologique Musulman.



Comme chaque année, c'est la "nuit du doute" qui détermine la fin du Ramadan commencé le 6 mai dernier. Elle correspond au 29ème jour du mois du jeûne, au cours duquel on peut observer le croissant de lune. S'il est aperçu, l'Aïd est fixé au lendemain. S'il n'apparaît pas, le mois lunaire du Ramadan dure ainsi 30 jours et la fin du jeûne sera décalée d'un jour. La traditionnelle observation lunaire aura lieu à partir de 18h30 à la Grande Mosquée de Paris, sous la houlette d'une Commission religieuse spéciale.

L'Aïd el-Fitr est considérée comme sacrée dans la religion musulmane. Elle est marquée par une prière à la mosquée, des échanges de pâtisseries, de vœux, de thé ou encore de petits cadeaux. Le musulman est invité à acquitter une aumône pour les pauvres, la zakât el-Fitr. Elle est fixée "entre 5 euros et 7 euros selon les régions", a rappelé la semaine dernière le CFCM, qui a précisé que "c'est une obligation que le fidèle doit s'acquitter avant la prière de l'Aïd". Fixée par les autorités religieuses, elle doit permettre aux plus démunis de préparer le repas de la fin du ramadan.