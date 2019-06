publié le 01/06/2019 à 14:37

La rédaction de RTL se mobilise pour faire vivre à ses auditeurs les commémorations du 75ème anniversaire du Débarquement. Bénédicte Tassart et Frédéric Veille proposent ce samedi 1er juin un numéro exceptionnel du Journal Inattendu depuis le Mémorial de Caen.



Entourés de leurs invités, Stéphane Grimardi, directeur du Mémorial de Caen, Léon Gaultier, dernier membre du commando Kieffer et Louis Lebel, bénévole au centre Juno Beach, ils commentent l’actualité à quelques jours de l’anniversaire du Débarquement et recueille des témoignages forts. L'émission présente aussi l’exposition Rockwell, Roosevelt & Les Quatre Libertés dédiée au célèbre peintre américain Norman Rockwell. Une exposition inédite à découvrir du 10 juin au 27 octobre au mémorial de Caen.

De 18h à 18h30, Bénédicte Tassart donnera rendez-vous aux auditeurs pour dresser un panorama complet de l’actualité de la journée. L’historien Jean Quellien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale sera son invité à 18h15.

Bénédicte Tassart, Frédéric Veille et leurs invités le 1er juin 2019 Crédit : Catherine Mangin / RTL

Lieux mythiques du Débarquement

Frédéric Veille, correspondant RTL pour le Nord-Ouest de la France et co-auteur du livre Histoires Secrètes et Curieuses du Débarquement présentera du 30 mai au 6 juin un des lieux mythiques du Débarquement. Dans chacune des chroniques un témoin du D-Day et un historien interviendront pour plonger les auditeurs au cœur des différents événements historiques.



Jeudi 30 juin : Sainte-Mère-Église, l’arrivée des parachutistes.

Vendredi 31 juin : Pegasus Bridge, le premier endroit pris par les forces alliées.

Lundi 3 juin : Sword, Gold et Juno Beach, l’arrivée des troupes anglaises et canadiennes.

Mardi 4 juin : Utah Beach la réussite américaine.

Mercredi 5 juin : Omaha Beach, le débarquement sanglant.