et Claire Gaveau

publié le 17/11/2018 à 09:31

Les "gilets jaunes" ont commencé à se rassembler samedi 17 novembre à l'aube pour bloquer routes et points stratégiques à travers le pays lors d'une mobilisation générale citoyenne inédite contre la hausse des prix des carburants.



Le nord de la France ne fait pas exception. À 8 heures du matin, Michel Lalande, préfet des Hauts-de-France, évoque une "quinzaine de lieux de rassemblements avec au total un bon millier de personnes" que ce soient des piétons, des motards ou encore des automobilistes. "Pour le moment, c'est une mobilisation soutenue notamment avec une opération escargot sur l'autoroute A1 qui n'est cependant pas bloquante", détaille-t-il.

Si une vingtaine de rassemblements ont été déclarés dans le Nord et le Pas-de-Calais, Michel Lalande entend gérer au cas par cas les possibles autres réunions de "gilets jaunes". "À partir du moment où il n'y a pas de troubles de l'ordre public, nous n'allons pas forcer l'interdiction, lance-t-il. À l'inverse si un rassemblement a été non déclaré et qu'il provoque des troubles, nous interviendrons pour faire cesser les troubles".

Paralyser le pays en empêchant toute dépense, c'est le moyen de pression envisagé par les "gilets jaunes". Environ 1.500 actions sont attendues sur le territoire, dont seules une centaine auraient été déclarées, selon une source policière.