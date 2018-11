publié le 16/11/2018 à 22:00

Certains policiers vont-ils soutenir le mouvement des gilets jaunes le 17 novembre ? C'est en tout cas une possibilité qui inquiète jusque chez les hauts gradés de la police nationale. Son directeur général, Éric Morvan, a d'ailleurs envoyé un télégramme aux principaux responsables des forces de l'ordre, comme le révèle 20minutes.fr.



Dans ce document, il rappelle à ses hommes le "comportement" adéquat qu'ils doivent adopter le 17 novembre, à l'occasion de la mobilisation des gilets jaunes. Hors de question pour la hiérarchie de voir des policiers venir grossir les rangs des gilets jaunes.

Mais du côté des forces de l'ordre, on pourrait apporter son soutien d'une toute autre façon. En effet, le syndicat Unité SGP Police FO appelle à une "grève des PV" pour ce 17 novembre. Aucune voiture mal stationnée ne sera verbalisée samedi. En revanche, en cas d'infraction grave ou d'accident, les policiers dresseront des contraventions comme d'habitude.

Comme l'a indiqué Stéphane Fiévez secrétaire départemental du syndicat dans la Somme à France Bleu Picardie, il ne s'agit en aucun cas d'une récupération de la part du syndicat puisque ce sont les policiers eux-mêmes qui ont eu cette idée. "Cette demande émane de la base et non pas des organisations syndicales. On essaye de la canaliser sans mettre en porte-à-faux nos collègues", indique-t-il.



"L'idée c'est d'être solidaire avec notre société et le malaise que nous vivons aujourd'hui sur notre territoire", assure au Midi Libre Bruno Bartocetti, représentant régional d'Unité SGP Police FO qui annonce une "journée blanche en matière de contraventions". Les policiers feront preuve de "pédagogie" envers les conducteurs ayant commis de petites infractions.