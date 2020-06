publié le 27/06/2020 à 11:30

Avec un aussi beau temps que celui de ces derniers jours et les vacances d’été qui arrivent très prochainement, quoi de mieux qu’un barbecue pour profiter au maximum de la douceur extérieure et de l’air pur après des mois de confinement ?

Mais un barbecue demande de la préparation pour être réussi. Il faut notamment laisser du temps au charbon, à peu près 45 minutes, pour se transformer en braises, plus propices à une cuisson uniforme et sans risques de faire noircir la viande ou les légumes mis à cuire. Évidemment, si vous possédez un barbecue au gaz, cette étape ne vous concerne pas.

L’étape de l’allumage

Si vous possédez un barbecue à charbon, vous savez que l’étape de l’allumage est toujours celle qui occasionne le plus de difficultés. Afin de se faciliter au maximum la tâche, il est conseillé de choisir du charbon de bois bien sec. Pour aider à l’allumer, rien de tel que du papier journal qui ne dégage pas beaucoup de substances nocives.

Le charbon doit être posé sur les boulettes de papier journal pas trop serrées. Il faut allumer en premier le papier journal puis souffler dessus avec douceur jusqu’à ce que le charbon prenne. Vous pouvez également utiliser du bois mais il est mieux d’éviter le bois des résineux par exemple car il produit beaucoup de fumée et donne un certain goût amer aux aliments. Pour plus d'originalité, vous pouvez jeter des herbes aromatiques dans les braises pour parfumer les aliments.

La position de la grille

La grille doit se trouver assez près des braises pour cuire correctement les aliments posés dessus mais assez loin pour ne pas risquer de brûler les aliments au cas où tout le charbon ou le bois ne se serait pas transformé en braises.

Afin d’éviter l’apparition de composés cancérigènes due à une cuisson à trop haute chaleur, il faut veiller à ce que la grille se trouve à au moins 10 centimètres au-dessus des braises et qu’elle soit bien chaude avant de poser les aliments dessus. Vous pouvez huiler la grille avant de la positionner afin que les aliments n’accrochent pas lors de la cuisson.

La cuisson

Si vous avez bien suivi les conseils précédents et attendu que le combustible se soit transformé en braises, la cuisson devrait être assez simple. Faites juste attention à la graisse de la viande qui peut goutter sur les braises et provoquer des flammes et des projections dangereuses. Pour éviter cela, une bonne idée est de recouvrir les braises d’une fine couche de cendres.

Si vous faites cuire de la viande, il faut songer aux différents temps de cuisson en fonction du type de viande et s’organiser en fonction. Le porc et le poulet prendront ainsi plus de temps, 25 minutes à peu près, que le bœuf et l’agneau à cuire. Quant aux saucisses, leur temps de cuisson est d’à peu près 10 minutes mais il ne faut pas oublier de les piquer avant cuisson.