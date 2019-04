publié le 06/04/2019 à 14:30

Vous avez un appétit féroce et un trou dans votre compte bancaire ? Une solution existe peut-être dans la Manche. Un concours de mangeurs de saucisses est y en effet organisé ce dimanche 7 avril, à Marigny-le-Lozon, près de Saint-Lô, selon La Manche Libre. Le principe est simple : ingurgiter le maximum de cochonnaille grillée dans le temps imparti, à savoir 15 minutes.



Une initiative à destination des gros mangeurs : "Dans chaque assiette, nous disposerons quinze saucisses, qui seront pesées en amont, puis, nous pèserons ce qui restera dans l’assiette. Ceux qui dépasseront le 1,5kg, et c’est déjà beaucoup, remporteront des prix", explique à Ouest-France Pascal Ilson, rôtisseur professionnel qui organise ce concours avec sept autres artisans de la région.

L'ambition pour cette première est de rassembler 500 participants. À la clé pour le plus solide de ces estomacs : 1.000 euros, Le second aura droit à une caméra de surveillance, et le troisième de ce concours à un tour de voiture ancienne avec chauffeur.