publié le 18/11/2019 à 20:45

L'été est bien fini, et les envies de barbecue sont à ranger au placard, avec les bouées et autres accessoires de plage. C'est en tout cas la morale d'un fait divers qui aurait pu tourner au drame. A Valence, ce dimanche 17 novembre, les pompiers ont été appelés au secours alors que trois adultes et cinq enfants ont été intoxiqués par des fumées dans un immeuble.

Les pompiers ont découvert les victimes intoxiquées par des fumées à leur arrivée dans l'appartement, mais pas d'incendie, ni même de départ de feu. Les rejets toxiques venaient en fait d'un barbecue au charbon allumé dans l'habitation.

Les trois personnes adultes présentes ainsi que les cinq enfants ont été transportés à l'hôpital. Selon le quotidien local Le Dauphiné, leur état de santé n'était pas inquiétant ce dimanche 17 novembre.