Barbecue : comment réussir la cuisson de sa viande ?

publié le 01/06/2020 à 11:28

Avec l'arrivée des beaux jours et la levée des mesures restrictives du confinement, la star de l'été fait son retour : le barbecue. Mais qui dit barbecue dit bien sûr viande et il y a quelques précautions à prendre pour réussir à coup sûr vos cuissons et ne pas décevoir vos convives.

Tout d'abord la préparation est importante, à savoir le feu. Prévoyez une petite heure à l'avance car il faudra au moins 40 minutes pour que les braises se forment, sauf si vous possédez une barbecue au gaz bien entendu. Pour les puristes, le choix du charbon a son importance. Le charbon de bois épuré est favorable au charbon de bois classique.

Les allume-feux peuvent se montrer dangereux en cas de mauvaise utilisation. Il ne faut les utiliser que pour l'allumage, jamais pour raviver les flammes et privilégier les allume-feux naturels. En plus de ne pas donner un goût à votre viande, ils dégagent moins de substances nocives. Mieux encore, utilisez le meilleur des allume-feux : le bon vieux papier journal.

Bien positionner votre grille

Si la viande est mal cuite, elle peut devenir dangereuse pour votre santé. Commencez donc par bien la choisir. Pour éviter une intoxication alimentaire, préférez les viandes maigres. Si votre viande est trop grasse, de la graisse coulera sur les braises et provoquera des flammes et des fumées qui vont se traduire par des substances cancérigènes sur les aliments. Si vous trouvez les viandes grasses plus appétissantes, pensez à retirer le gras avant de la mettre sur le grill.

Ensuite, la position de votre grille est primordiale. Attendez bien que tout le combustible se soit consumé en braises. Ce sont les braises et non les flammes qui doivent cuire les aliments. Espacez votre grille des braises d'environ 10 cm afin d'éviter tout risque de contact entre celles-ci et vos grillades. En effet, lorsque la cuisson se fait à température élevée, cela peut conduire à la formation de composés toxiques voire cancérigènes.

Enfin pour rendre vos viandes encore plus savoureuses, le choix des papillotes est une alternative intéressante. Cette feuille d'aluminium rabattue permet une cuisson idéale, conserve le goût des aliments et empêche les aliments de brûler. Vous pouvez également préparer votre viande en marinade : laisser votre viande reposer au moins 30 minutes avant de la mettre sur le grill lui permettra d'être protégée des flammes durant sa cuisson. Vous pouvez aussi allumer votre feu avec des branches de lauriers ou des pommes de pin pour aromatiser vos viandes.

Respecter quelques règles d'hygiène

Une règle d'hygiène élémentaire qu'on peut avoir tendance à oublier quand on fait un barbecue : ne pas découper la viande crue et les légumes sur la même planche, et ne pas réutiliser le plat qui a servi à transporter la viande crue pour recevoir la viande cuite. C'est en effet le meilleur moyen de transférer certains micro-organismes indésirables et pathogènes dans votre assiette, et donc dans votre organisme, prévient Michel Cymes.