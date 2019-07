Barbecue: l'emblème de l'été !

publié le 12/07/2019 à 10:40



Du lundi au vendredi, de 11h à 12h30, Jean-Michel Zecca, Luana Belmondo et Jean-Sébastien Petitdemange vous donnent envie de cuisiner et surtout de passer à table. Notre pari quotidien ? Se régaler tous ensemble sur RTL !



Le barbecue et la plancha sont vraiment les deux emblèmes de l'été et des repas dans le jardin. C'est simple, ça contente en général tout le monde et c'est surtout convivial...



Officiellement, si l'on regarde dans un dictionnaire, le mot barbecue date de 1913, et le mot est directement emprunté au terme anglais identique. Mais, en réalité, la vraie origine du terme ne vient pas du langage anglo-saxon mais d'une langue amérindienne de Haiti. C'est ainsi que le terme "Barbacoa", repéré à la fin du 17ème siècle et qui désigne "la viande d'un animal cuit en entier",a donné vie au repas convivial que l'on déguste aussi souvent que possible durant la belle saison. Au départ l'idée est d'abord pratique. Il fallait s'assurer que la nourriture reste à distance du sol pour ne pas attirer d'autres animaux. Un autre avantage: la fumée faisait fuir les insectes et assurait une relative conservation de la viande.

Chaque jour, un chef vous dévoile une astuce, un secret ou une recette pour cuisiner vos produits préférés !

Aujourd'hui au bout du fil, le chef Alain Darroze spécialiste de la plancha et créateur du Pimençon

Vous avez un ingrédient au frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de stress ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette ! A vous de les départager !

