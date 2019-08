Usurpation d'identité : les recours à connaître

publié le 27/08/2019 à 09:20

Le cas d'Aurore

Le 13 décembre 2017, le conjoint d’Aurore, chauffeur-livreur, se fait vandaliser son camion au cours d’une intervention. En plus des dégâts, sa sacoche est volée. Exit ses deux cartes d’identité et son permis de conduire. Immédiatement, il déclare le vol. Puis, il reprend paisiblement le cours de sa vie. Mais, en octobre 2018, une banque lui réclame subitement 4529€. Se doutant d’une usurpation d’identité, Aurore monte tout de suite un dossier. Peine perdue. Un mois plus tard, les comptes sont clôturés et ils se retrouvent fichés à la Banque de France. Depuis, malgré les démarches, Aurore et son conjoint ne parviennent pas à se faire entendre. Pendant ce temps, les usurpateurs continuent d’ouvrir des comptes à leurs noms et à prendre des crédits à la consommation. La situation est telle qu’aujourd’hui, près de 100.000€ auraient déjà été détournés ! .



