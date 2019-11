Usurpation de permis : attention danger

publié le 26/11/2019 à 19:27



Le cas de Stefan



Depuis trois mois, Stefan reçoit des dizaines et des dizaines de contraventions qui remontent à 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. A ce jour, les amendes s’élèvent à près de 70 000 euros ! D’autres arrivent, le total pourrait monter à plus de 100 000 euros. Stefan n’en avait jamais entendu parler avant le mois d’août 2019, et pour cause : il a perdu le permis de conduire renseigné sur les PV (un permis tchèque) début 2015. Ce n’est donc pas lui qui a commis ces infractions. Quelqu’un aurait utilisé ce permis pour louer des voitures et aurait commis tous ces excès de vitesse pendant quatre ans ! A moins que le permis ait été copié et soit utilisé par plusieurs personnes en même temps... Il a immédiatement porté plainte à la réception des amendes, et le fait à chaque fois qu’il en reçoit de nouvelles et a envoyé un courrier au service administratif concerné. Mais sans résultat : désormais, la trésorerie du contrôle automatisé procède à des saisies sur son salaire. Il ne sait pas quoi faire pour se sortir de cette situation ubuesque…



