Soldes 2020 : 8 conseils pour se protéger du coronavirus

publié le 16/07/2020 à 08:05

Les soldes, ont démarré mercredi 15 juillet. Initialement prévues le 24 juin, les soldes commencent en retard, pour une période de quatre semaines au lieu de six. Les Français, qui ont épargné pendant le confinement quelque 60 milliards d'euros selon le gouvernement, vont pouvoir dépenser. De quoi, peut-être, écouler les stocks des magasins, encore très importants pour la période.

Mais l'épidémie n'est pas encore derrière nous. Comme l'a annoncé Bruno Le Maire le 13 juillet dernier, aucun allègement du protocole sanitaire n'est prévu. Au contraire, le port du masque va même être rendu obligatoire le 1er août.

Malgré les mesures prises par les magasins, il convient toutefois de rester prudent. Pour éviter d'attraper le coronavirus dans les rayons des magasins, RTL vous donne 8 conseils à suivre, en plus des habituels gestes barrières.

1. Respectez la distanciation physique

On le dit, et on le répète. La distanciation physique est le premier moyen de se protéger contre le coronavirus. Dans les magasins, respectez la distance minimum d'un mètre avec les autres personnes, et plus si vous le pouvez.

Pour respecter les distances, il faut aussi faire attention à l'affluence à l'intérieur du magasin. Certaines boutiques restreignent l'accès à un certain nombre de personnes : il faudra donc faire la queue à l'extérieur. Vous pouvez aussi vous rendre en boutique à des horaires moins fréquentées, ou consulter au préalable une application de mesure de fréquentation des lieux comme Crowdless ou Affluences.

Enfin si vous avez l'habitude de faire les soldes entre amis, il est peut-être judicieux d'y renoncer cette année. Cela vous permettra de respecter plus facilement la distanciation, et d'être moins nombreux ensemble dans les magasins.

2. Portez un masque

Même si le masque ne sera obligatoire qu'à partir du 1er août dans tous les lieux publics clos, porter un masque limite la projection de gouttelettes, et réduit donc les risques de contamination. Accroché à une oreille ou sous le menton, le masque ne sert à rien : portez le bien sur le nez et sur la bouche et ne le touchez pas. Une fois vos achats terminés, jetez le ou gardez-le isolé dans un sac en plastique avant de le laver s'il s'agit d'un masque en tissu.

3. Respectez les marquages au sol

De nombreux magasins ont installé des marquages au sol devant les caisses ou à l'entrée. D'autres ont mis en place un sens de circulation dans la boutique, voire dans tout le centre commercial. Respecter ces marquages vous aidera à respecter la distanciation physique, et à croiser le moins de personnes possible.

4. Attention à la contamination croisée

Comme toujours, lavez-vous les mains régulièrement, et utilisez le gel hydroalcoolique disponible à l'entrée des magasins. De manière générale, même si on ne connaît pas bien les risques de transmission du virus selon les surfaces, vous pouvez par mesure de précaution éviter de toucher les caisses, les portants et autres objets en rayon. Emmener un désinfectant peut également être utile pour nettoyer les poignées de chariot et de paniers avant et après utilisation.



De même, mieux vaut limiter les paiements en espèces et privilégier le paiement sans contact, qui limite le nombre de surfaces touchées. Pour rappel, le plafond pour l'utilisation du paiement sans contact a été relevé à 50 euros le 11 mai dernier.



Faites aussi attention à votre téléphone, qui peut être un véritable nid à bactérie. Évitez de le toucher pendant vos achats, et nettoyez le régulièrement.

5. N'essayez que ce qui est nécessaire

De nombreux magasins ont condamné l'accès à leurs cabines d'essayages. C'est un moyen pour eux d'éviter une procédure complexe de nettoyage. En effet, les magasins doivent mettre à l'isolement les vêtements essayés pendant 24 heures ou les passer à la vapeur.



Pour ne pas obliger les magasins à suivre cette procédure, et se protéger au cas où le vêtement serait contaminé, n'essayez que ce qui est nécessaire, si c'est nécessaire. Renseignez-vous sur les politiques de retours de vos magasins favoris, et n'hésitez pas à vous faire rembourser si le vêtement ne vous convient finalement pas.

6. Lavez ou mettez les objets achetés à l'isolement

En l'état actuel de la science, difficile de savoir comment et dans quelle mesure le virus reste actif en fonction des surfaces. Les données sur le sujet ne sont pas encore parfaitement claires. Selon un article du HuffPost américain, les tissus n'hébergent pas le virus très longtemps, il est compliqué d'établir clairement le risque de porter un vêtement après achat. Dans le doute, vous pouvez donc le laver à haute température.



Pour limiter les risques, vous pouvez aussi mettre vos vêtements et autres objets achetés en soldes à l'isolement quelques jours, dans un sac plastique.

7. Pensez à internet

Les soldes, c'est aussi en ligne. Si vos magasins préférés disposent d'une boutique en ligne, mieux vaut ne pas se déplacer. Vous pouvez aussi repérer les articles qui vous plaisent sur le site avant de vous déplacer, afin d'aller droit au but en magasin.



Rappelons toutefois que certaines petites boutiques, qui n'ont pas de site internet, ont tout autant besoin qu'on consomme chez elle. D'autant que la consommation risque de baisser de manière significative cette année puisque, selon L’Observatoire société et consommation (L’ObSoCo), seuls 14% des Français sont certains d'aller faire les soldes. Si vous souhaitez encourager vos commerces de proximité, faites le donc prudemment, en respectant les gestes barrières et nos autres conseils.

8. En cas de doute, n'allez pas en magasin

Si vous ressentez des symptômes proches de ceux du coronavirus (fièvre, toux, fatigue, perte de l’odorat ou du goût...), ne vous rendez pas en magasin. En cas de doute, n'allez pas contaminer les personnes que vous pourriez rencontrer.



De même, si vous faites partie des populations à risques vis-à-vis du virus (si vous êtes âgé de plus de 65 ans, atteint d’une maladie chronique ou enceinte), il est plus prudent de rester chez vous.



En bref, comme toujours depuis le début de l'épidémie, il faudra jongler pendant les soldes entre sécurité sanitaire et relance de l'économie. Alors que la question d'une deuxième vague de contamination se pose actuellement, il reste primordial de prendre ses précautions.