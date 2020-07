Soldes 2020 : arnaques, fausses réductions... De quoi faut-il se méfier ?

publié le 15/07/2020 à 13:58

Repoussés par la crise du coronavirus, les soldes d'été démarrent le 15 juillet 2020, malgré un contexte sanitaire et économique très particulier. Comme chaque année, des précautions sont à prendre pour ne pas se laisser piéger par de fausses bonnes affaires et faire valoir ses droits en tant que consommateur.

En boutique ou en ligne, les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. Dans les commerces, apparaissent souvent des mentions "ni repris, ni échangé". S'il est en effet possible de ne pas reprendre un produit qui ne convient pas, cela n'efface pas tous les droits garantis à l'acheteur. Un vendeur est, en tout temps, obligé d'échanger ou de rembourser un produit défectueux ou non-conforme à sa description. Sur internet, les droits sont encore plus importants. Soldes ou pas soldes, l'acheteur a 14 jours, après réception, pour décider s'il souhaite ou non garder son produit, sans avoir à apporter de justification.

Autre point sur lequel il faut rester vigilant, les faux rabais. La supercherie apparaît régulièrement : le commerçant gonfle artificiellement le prix de son produit, puis le mets en solde à ce qui est en réalité son prix ordinaire. Pour l'éviter, l'UFC-Que Choisir conseille de comparer le prix soldé du bien à celui de la concurrence. À noter également, le prix de référence et le prix avec réduction doivent tous les deux apparaître sur l'étiquette.

Les réductions nombreuses peuvent donner l'impression que tous les achats sont de bonnes affaires. Ce n'est pas le cas. Rien n'oblige les commerçants à mettre l'ensemble de leurs produits en solde. Les produits soldés doivent normalement être identifiés, et clairement distingués de ceux qui ne font pas l'objet d'une réduction.

Les soldes dureront cette année quatre semaines, et se termineront donc le 11 août. Une durée réduite par la loi Pacte promulguée en 2019. Durement touchés par la crise du coronavirus, certains commerçants ne pourront pas se permettre d'effectuer d'importantes remises sur leurs prix.