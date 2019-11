Salaires des grands patrons : une augmentation moyenne qui cache des nuances

publié le 07/11/2019 à 08:07

Une étude sur les salaires des grands patrons vient de sortir. Une étude annuelle, réalisée par le cabinet Proxinvest pour la vingtième année consécutive. Les patrons du Cac 40, les 40 plus grandes entreprises françaises cotées à la bourse de Paris, ont vu leur rémunération s'établir à 5,8 millions d'euros en moyenne en 2018, c'est à dire une progression de 6%, trois fois plus que pour les salaires en moyenne, et alors que les bénéfices de ces entreprises ont chuté de 6%.

Mais cette moyenne est trompeuse, car elle est tirée à la hausse par la tête du classement, avec des rémunérations qui, selon Proxinvest, constituent une "dérive" problématique. En clair, il y a quelques cas patronaux de rémunérations très élevées qui déforment une moyenne en réalité plus sage. Ainsi, en tête du classement, Bernard Charlès, le patron de Dassault systèmes, un géant du logiciel qu'il a créé il y a plusieurs décennies, et développée de façon éblouissante.

Salaire de Bernard Charlès : 33 millions selon Proxinvest, 23 millions selon l'entreprise, rémunération en très large partie constituée d'actions de Dassault systèmes, valorisées différemment par les deux parties. Derrière lui, François-Henri Pinault, patron de Kering, une entreprise de luxe qui possède notamment Gucci, 17 millions. Lui aussi a porté son entreprise au plus haut, depuis 2017.

Ghosn parmi les "moutons noirs"

Est-ce à dire que ces salaires sont mérités ? Je n'irai pas jusque là, j'observe que ces salaires faramineux sont attribués à des patrons qui ont performé. Vous allez me dire, heureusement ! Mais ça n'est pas le cas des deux suivants. Le numéro 3, on le connaît bien, c'est Carlos Ghosn, ex patron de Renault, qui décroche 14 millions d'euros, grâce à une augmentation qu'il s'est attribuée lui-même, de 130% sur son salaire de Nissan. Une somme à rapporter à l'état désastreux dans lequel il a laissé le premier constructeur auto mondial, fragilisé par l'animosité entre les Japonais et les Français. À rapporter aussi aux dizaines de millions qu'il s'était semble t-il attribué en plus, au Japon, en les dissimulant aux actionnaires.

Quant au numéro 4, c'est le pompon, Douglas Pferdhirt, patron de Technip FMC, 11 millions, alors que la fusion qu'il a conduite entre le français Technip, une de nos pépites technologiques en matière d'exploration pétrolière, et l'américain FMC. Un désastre pour les actionnaires et les salariés, un désastre pour la France, qui a vu l'une de ses sociétés de pointe passer sous le contrôle d'intérêts américains, avec la complicité de l'ancien patron français, parti lui aussi avec un gros chèque. On récompense ici une incompétence remarquable.

Un contrôle des actionnaires

Mais ça ne veut pas dire pour autant que rien n'a changé. C'est vrai que les rares moutons noirs déshonorent l'image des patrons, en les faisant passer pour des goinfres. Mais les choses se sont quand même améliorées. D'abord, l'avis des actionnaires est désormais pris en compte, dans la quasi-totalité des cas. Seul Carlos Ghosn avait pris la liberté d'outrepasser le refus de ses actionnaires, avec la complicité d'un conseil d'administration peu regardant.



Ensuite, les stock-options ont disparu, au profit des actions, attribuées selon des critères de performance. Au total, ces éléments variables pèsent pour 40% des rémunérations. C'est d'ailleurs l'envolée du cours des actions l'année dernière qui explique en partie le salaire des patrons.