Pourquoi Carlos Ghosn a-t-il été arrêté de nouveau ?

publié le 04/04/2019 à 08:41

Une saga sans fin. Carlos Ghosn a été de nouveau arrêté à son domicile de Tokyo dans la matinée de ce jeudi 4 avril après de nouveaux soupçons de malversations financières. L'ex-PDG de Renault-Nissan serait soupçonné cette fois-ci d’abus de confiance concernant l’utilisation abusive des fonds de la société, pour payer un distributeur omanais.



Selon des sources citées notamment par l’agence Kyodo, Carlos Ghosn est accusé d'avoir détourné à son profit personnel une partie des 3,5 milliards de yens (28 millions d’euros) versés à Suhail Bahwan Automobiles, concessionnaire exclusif depuis 2004 de Renault et Nissan à Oman afin de couvrir des "primes de performance". Or l’argent ne viendrait pas des comptes de la société Nissan mais d’une enveloppe mise à la disposition de M. Ghosn par le constructeur nippon et baptisée la "réserve du PDG".

Déjà sous le coup de trois inculpations pour déclarations inexactes de revenus entre les années 2010 et 2018 dans des documents remis par Nissan aux autorités financières et pour abus de confiance, Carlos Ghosn avait été libéré sous caution le mercredi 6 mars, après plus de 100 jours de détention.