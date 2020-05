Retraite : déclaré mort par erreur, il ne perçoit plus sa pension

publié le 29/05/2020 à 16:06

Après une longue carrière dans la restauration, Olivier prend sa retraite en juillet 2019. Pendant sept mois, il profite tranquillement de sa nouvelle vie auprès de ses proches. Puis, du jour au lendemain, il a l’impression de basculer dans un mauvais film. Non seulement il subit comme tout le monde le confinement et ses conséquences, mais, surtout, il apprend en mars qu’il n’existe plus aux yeux de l’administration.



Tout commence quand Oliver se rend dans un laboratoire pour un bilan sanguin. Deux jours après, le laboratoire l’appelle pour lui dire qu'il ne parvient pas à se faire rembourser. Plus grave, quelques jours plus tard, il s'aperçoit que l’Assurance retraite ne lui est plus versée ! Étonné, Olivier appelle l’organisme concerné. Et là, au bout du fil, on lui explique qu’il n’y a rien de plus normal car il serait... décédé !

Le 30 avril, il transmet une lettre explicative en recommandé accompagnée d’un certificat de vie obtenu auprès de sa mairie, et d’un extrait complet de certificat de naissance pour démontrer qu'il n'a pas passé l’arme à gauche. Mais à la fin du mois de mai, sa situation n’a pas évolué d’un pouce ! Il estime les sommes non perçues à 3.804 euros et quand il appelle, il doit rester une heure au téléphone pour obtenir un interlocuteur qui n’est jamais capable de le renseigner…

Conséquences : pour subvenir à ses besoins, il a épuisé une partie de ses maigres économies. C'est sa femme qui doit payer toutes les dépenses du ménage et Olivier fait tout pour décaler les échéances de leurs factures. "C’est un gros problème de l’administration, il y a là un délai anormal, il faut en appeler directement au préfet du département voire au ministère", réagir Me Sylvie Noachovitch .

