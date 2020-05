L'artisan promet de le livrer, un an et demi après Christophe n'a toujours rien

publié le 26/05/2020 à 14:12

Christophe vit à Breuvages dans la banlieue de Valenciennes. En 2018, ce plombier de profession décide de placer toutes ses économies dans un achat immobilier à but locatif pour compléter sa future retraite. Il investit dans un terrain, lequel comprenait déjà une maison et un studio. Mais afin d'optimiser l’espace, Christophe choisit de faire construire deux lots de deux garages fermés.

Dans cette perspective, le 22 mars 2019, il accepte le devis de 17.800€ d’un entrepreneur local qui lui promet oralement une livraison des garages en mai 2019. Christophe règle alors rapidement la somme de 7.800 € pour permettre au chantier de démarrer et d’avancer, puis 2.000 € en juillet 2019 sous la pression de l’artisan, déjà très en retard sur son planning. Seulement, l’homme se fait ensuite tellement rare qu’il décale la date de livraison à cinq reprises. Après de multiples relances, il finit par promettre à Christophe, par écrit, de terminer le chantier pour le 22 février 2020.

L'entrepreneur s’engage aussi dans cette lettre à ne pas réclamer le solde des travaux à Christophe. Mais une fois de plus, l'entrepreneur est aux abonnés absents. Aux dernières nouvelles, en février 2020, il devait terminer un gros chantier qui devait lui permettre de rentrer suffisamment de trésorerie pour les derniers achats nécessaires aux travaux de Christophe. Depuis, plus de son, plus d’images.

Comme les garages n’ont pas été livrés, Christophe n'a pas pu compter sur les revenus qu’il pensait en obtenir ces douze derniers mois. Il n’a même pas pu rafraîchir et louer le studio car l’entrepreneur a gardé les clés de celui-ci pendant de longs mois afin de pouvoir se servir de l’eau et de l’électricité. Le coronavirus est venu couronner le tout puisque Christophe a été placé en chômage partiel par son employeur jusqu’en juin. Aujourd’hui, il doit supporter le remboursement d’un crédit de 700€ sans aucun retour sur investissement.



