On ne lâche pas les affaires !

publié le 03/03/2020 à 09:20



Le sol du logement d’Anissa s’affaisse dans la salle de bains et la cuisine. En novembre, cela a même provoqué une fissure dans le bac de douche, le sol prend l’humidité et le lino pourrit. Elle prévient l’agence gestionnaire du bien et la propriétaire. Le fils de la propriétaire passe fin décembre, et lui promet de faire les travaux nécessaires pendant les vacances de Noël. Pourtant, quand elle revient début janvier, la douche a bien été démontée mais rien n’a été remis à sa place !

Pendant un mois, elle est donc contrainte d’aller se doucher chez une amie. A force d’insister, une douche est finalement installée fin janvier, mais comme le sol s’affaisse, elle tient sur des cales ! Dans la cuisine, il y a carrément un trou. L’écart entre le sol et les murs s’agrandit de jour en jour. Elle craint que le sol s’effondre ! Selon le fils de la propriétaire, le problème pourrait venir de l’absence de chape sous la cuisine et la salle de bain !



La propriétaire devait faire passer un expert mais Anissa attend toujours. L’agence immobilière ne s’est même pas déplacée pour constater. Anissa a tenté de déclarer le sinistre à son assurance habitation, qui lui répond que ces travaux sont à la charge de la propriétaire. Elle ne sait plus quoi faire.



