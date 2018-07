La cuisine incomplète

publié le 29/08/2017 à 09:20





Le cas Emmanuelle

Emmanuelle a engagé une entreprise spécialisée. Elle doit notamment installer une cuisine sur-mesure et une verrière pour séparer la salle de jeux des enfants et son bureau. Problème, le chantier prend beaucoup de retard. Vous décalez même votre emménagement. Et puis les travaux non seulement sont loin d’être terminés, mais, en plus, ils sont bâclés. Emmanuelle contacte le gérant de la société. Il lui explique avoir arrêté de travailler avec l’artisan qu’il avait envoyé, mais que tout serait rapidement repris. En vain....



Le 3210 : Julien Courbet et son équipe attendent vos appels

Et n'oubliez pas : vous pouvez chaque jour pousser votre coup de gueule, au 3210 !