publié le 14/02/2020 à 12:03



En septembre dernier, Patrice achète un petit appartement à un particulier. Sur l’acte de vente est indiqué « qu’il existe une place de parking à usage privatif du studio ». Or, le 4 octobre, quand il emménage dans les lieux, il a la désagréable surprise de voir que l’utilitaire de son voisin est garé à sa place, juste devant l’entrée de son studio... Lui bouchant ainsi la vue et l’accès à son bien !

Il consulte les derniers compte rendus d’assemblées générales – des documents qu’il n’a eus qu’une fois la vente conclue - et constate, qu’en fait, cette place de parking ne fait plus partie de son lot… Ni le vendeur, ni le notaire ne l’ont ont prévenu ! Il déplore également plusieurs autres problèmes : la prise de téléphone n’est pas raccordée, la VMC est inexistante, alors qu’elle est mentionnée dans l’acte de vente, et plus grave encore : différents éléments, comme la plaque électrique et le ballon d’eau chaude, ne sont pas branchés avec de bons calibres, rendant ainsi l’installation dangereuse….

Patrice a payé : 1 263,57 € pour remettre l’électricité aux normes. Il a également dû faire intervenir un plombier à son entrée dans les lieux pour réparer la douche. Le vendeur a pris à sa charge les travaux : 1 132€. Il a fait constater ces désordres par un huissier. Depuis, le notaire dit relancer le vendeur. Le vendeur, lui, décline toute responsabilité.



Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr