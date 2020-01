Locataire : un appartement infesté de rongeurs

publié le 10/01/2020 à 09:20

Hanim vit avec sa famille depuis deux ans dans un appartement infesté de rongeurs. Elle a signalé le problème dès son entrée dans les lieux, mais personne n’y a, selon elle, vraiment porté attention. Sa fille d’un an et demi a fait une réaction allergique inexpliquée trois mois après. Son autre fille qui avait 11 mois à ce moment-là s’est fait mordre par un rat et a été hospitalisée.

Son bailleur (social) estime qu’il fait ce qu’il faut : il envoie quelqu’un poser des pièges et reboucher des trous. Mais force est de constater que ces actions sont inefficaces. Les souris, qui ont remplacé les rats, sont là et représentent un réel danger sanitaire pour sa famille. Le soir de Noël, sa fille (qui a désormais 15 mois), a touché au piège et pris une souris morte dans ses mains. Elle a fait une réaction et a dû à nouveau être emmenée à l’hôpital d’urgence.

La situation ne peut plus durer, elle est désespérée. Et elle n’est pas la seule concernée : sa voisine aussi se bat, en vain. Hanim écrit et se déplace constamment dans les locaux du bailleur ainsi qu’à la mairie. Mais elle a l’impression que personne ne l’écoute.

Conséquences : les filles d’Hanim ont peur de se coucher le soir et de tomber sur des souris. C’est un vrai traumatisme pour elles. Hanim doit laver à plusieurs reprises sa vaisselle, protéger son linge et le nettoyer plus que de raison. Elle doit aussi constamment protéger la nourriture.

Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr