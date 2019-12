Locataire : l'appartement insalubre

publié le 23/12/2019 à 10:35

Le cas de Patricia



Patricia est assistante maternelle et habite un appartement très humide… Avec de la moisissure sur les murs ! Il y en a dans la chambre des enfants qu’elle garde, dans la chambre de son fils, dans la sienne et dans le couloir. Le mois dernier, des artisans sont venus, chez elle, refaire le circuit chauffage de son appartement pour tenter de résoudre le problème.

L’humidité persiste et maintenant, à cause de ces travaux, il y a des trous dans les murs et dans les sols... Dans les pièces qui ont été refaites totalement au mois de juin ! Chaque mois, elle paie 332 € pour ce logement social. Depuis 2015, elle a envoyé plusieurs courriers à son bailleur. Mais à l’heure actuelle, il ne sait pas si de nouveaux travaux sont envisagés.



Conséquences : elle vit depuis des années dans un appartement humide avec de la moisissure aux murs. Les enfants qu’elle garde, un bébé de 7 mois et un enfant de 3 ans et demi épileptique, dorment dans une pièce qui n’est pas adaptée à leurs besoins. Elle a peur qu’on lui retire son agrément d’assistante maternelle à cause de cela !

