publié le 12/04/2020

Le chocolat est sans doute le meilleur remède pour se remonter le moral face au confinement. Mais les Français en mangeront sans doute beaucoup moins. Résultat : coup dur pour les artisans contraints de s'adapter.

À Bailleul, dans le Nord, la vitrine garnie des Arts sucrés, des clients retirent leur commande. Des gourmandises préparées de longues dates par le chocolatier. "Juste après la Saint-Valentin, on a pour habitude de commencer à préparer les chocolats pour Pâques. On avait 80 % de la production qui était déjà faite. Mais je pense qu'on fera 50 % de chiffre d'affaire en moins uniquement pour la période de Pâques", explique Mickaël Brassart.

Alors il a tout fait pour limiter la casse. Fermé au début du confinement du confinement, il a pu rouvrir son magasin et lancer un site internet en une semaine. Il s'est même associé à un traiteur pour assurer un service de livraison à emporter. "Il fait des plats quotidien et là pour Pâques, il avait élaboré un menu. Il s'est dit qu'il pourrait distribuer des chocolats qui ont déjà été faits. C'est un échange de synergies qui font qu'on peut aller dans le bon sens", assure le chocolatier.

À Lille, la société Encuentro fabrique du chocolats pour les épiceries fines. Mais 95 % ont stoppées leur commandes alors le patron Antoine Maschi pense déjà à l'avenir. "On est habitué à avoir des mois difficiles, notamment juillet et août. On est en train de se préparer pour redémarrer sur les chapeaux de roue, mais fin septembre", assure-t-il.



