publié le 12/04/2020 à 06:53

Avec le confinement, les inégalités se creusent et se renforcent. Comme un geste en faveur des plus fragiles et des plus démunis, les grandes entreprises se mobilisent. Alors que certaines renoncent aux dividendes, d'autres font un geste vis-à-vis des plus précaires. C'est le cas de d'Engie, qui a annoncé le remboursement d'une partie de ses clients pour les deux derniers mois de confinement.

Le 3 avril dernier, la directrice générale du groupe, Claire Waysand, a annoncé sur Twitter que ses clients les plus modestes n'auraient pas à payer d'électricité pendant la période de confinement qui s'étend du mois d'avril au mois de mai.

"Parce que la situation est plus dure pour certains, Engie est solidaire et nous remboursons 2 mois d’abonnement électricité à nos 600.000 abonnés bénéficiaires d’un chèque énergie ou d’une aide du Fonds de solidarité logement", expliquait-elle. Une décision singulière pour le moment, puisqu'aucun autre fournisseur d'énergie n'a encore fait part d'une démarche similaire.

Bénéficier du chèque énergie ou du FSL

Le chèque énergie et le Fonds solidarité logement sont deux dispositifs destinés à aider financièrement les foyers les plus modestes pour les factures liées à leur logement. Si vous bénéficiez d'une de ces deux aides et que vous êtes abonné Engie, vous serez donc remboursé pour les mois d'avril et mai.

Pour rappel, le chèque énergie est attribué en fonction des revenus du ménage. Il ne faut pas gagner plus de 10.700 euros annuels pour une personne seule, 16.050 euros pour un couple, 19.260 euros pour un couple avec un enfant. Pour connaître les seuils suivants, il faut ajouter 3.210 euros par personne composant le foyer. À noter : en raison de la crise du coronavirus, les dates de versement du chèque énergie ont été modifiées ce mois-ci.

En ce qui concerne le Fonds solidarité logement, les conditions pour en bénéficier varient selon les départements. Celles-ci ne prennent pas forcément en compte les revenus du ménage, par exemple, note le site Service-public.