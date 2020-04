Confinement en Turquie : Istanbul plongée dans un silence inédit

publié le 12/04/2020 à 00:01

Istanbul, métropole de 16 millions d'habitants, a rarement été aussi silencieuse : les habitants des plus grandes villes de Turquie étaient cloîtrés chez eux samedi 11 avril, au premier jour d'un confinement visant à enrayer l'épidémie de coronavirus.

Le ministère de l'Intérieur a annoncé dans la soirée du vendredi 10 avril que les habitants des 30 plus grandes villes de Turquie, dont Istanbul et Ankara, n'auraient plus le droit de sortir jusqu'à dimanche soir.

Ce confinement de 48 heures pendant le week-end vise à empêcher les habitants de profiter du beau temps pour sortir se promener ou pique-niquer, comme cela s'est produit ces dernières semaines, en dépit de l'épidémie de Covid-19. Environ 63 millions de Turcs étaient concernés par ce confinement.

Le calme qui régnait à Istanbul samedi contraste avec la panique qui s'est emparée des Turcs vendredi soir, à l'annonce du confinement devant entrer en vigueur deux heures plus tard. Plusieurs milliers de personnes se sont précipitées dans les commerces pour faire des provisions de pain, de fromage ou de cigarettes. Nombre d'opposants et d'internautes ont critiqué l'annonce de cette mesure au tout dernier moment.

Le maire d'opposition n'a pas été prévenu du confinement

Le maire d'opposition d'Istanbul, Ekrem Imamoglu, qui réclame depuis plusieurs semaines un confinement total, a indiqué qu'il n'avait pas été prévenu avant l'annonce de la mesure.

Siz İstanbul’u, İstanbul da sizi özledi. Siz evde kalmaya devam edin, biz İstanbul’u evinize getiririz. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/dfJJNAseQV — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 11, 2020

La progression de l'épidémie s'est accélérée ces derniers jours en Turquie, où quelques 52.000 cas ont été enregistrés et plus de 1.100 personnes sont mortes, selon le dernier bilan officiel publié samedi. Plus de 5.000 nouveaux cas ont été enregistrés entre vendredi soir et samedi soir, a indiqué le ministère de la Santé, le bilan quotidien le plus élevé à ce jour.