publié le 22/06/2020 à 18:07

En Seine-Saint-Denis, un collège de Drancy est frappé par une affaire de viols. Un surveillant est mis en cause. Cet homme, âgé d'une trentaine d'années, est soupçonné d'avoir abusé de quatre élèves, essentiellement des garçons. Mais les victimes pourraient être plus nombreuses.

L'homme est, en effet, en poste dans ce collège depuis 2017. Selon les premiers éléments, quatre victimes ont porté plainte contre cet individu entre les mois de février et mai 2020. Les plaintes pour viols et aggressions ont été prises très au sérieux par les enquêteurs. L'individu a été arrêté, placé en garde à vue puis en détention provisoire le 29 février dernier. Une enquête a été ouverte pour viols, agressions sexuelles et corruptions de mineurs et a été confiée à un juge d'instruction.

Selon les informations de RTL, les faits se seraient déroulés au collège et au domicile de certaines des victimes. Le surveillant prétextait des cours de soutien. L'homme avait semble-t-il élaboré tout un stratagème pour se retrouver seul avec les élèves. Il aurait profité de la faiblesse de certains enfants en choisissant des familles monoparentales qui parlent mal français.

Une cellule d'écoute mise en place

Dès la connaissance des faits, le rectorat a mis en place une cellule d'écoute au collège et des équipes mobile de sécurité ont été envoyées sur place pour soutenir les enseignants.

Une aide psychologique est aussi proposée aux élèves et aux personnels du collège.

Le rectorat demande également à toute personne qui aurait des informations de les transmettre à la police.