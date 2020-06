publié le 22/06/2020 à 13:22

Passer de 130 à 110 km/h maximum sur autoroute, la question pourrait être soumise à référendum prochainement. C'est l'une des mesures retenues par la Convention Citoyenne pour le climat ce week-end. In fine, c'est l'exécutif qui aura le dernier mot. D'ores et déjà, la colère et l'incompréhension se font entendre chez les automobilistes. Une pétition lancée par 40 millions d'automobilistes a déjà recueilli 400.000 signatures en deux jours.



Et ce n'est pas fini : l'Automobile Club Association monte au créneau. Vitesse limitée = moins de pollution... Encore faut-il le prouver comme l'explique son porte parole Yves Carat : "La seule question qu'il faut se poser c'est : si je roule 20km/h de moins sur un trajet donné, est-ce que je vais réellement moins consommer ? Parce que je vais rouler plus longtemps. Un exemple, sur un Bordeaux-Marseille ou un Marseille-Bordeaux, 650km, à 130 dans les conditions idéales vous allez rouler 5 heures, et à 110, 5h54 minutes. Donc, à la fin, est-ce que j'aurai réellement moins consommé, moins rejeté de polluants sur le même trajet en roulant moins vite, mais plus longtemps ? C'est la seule question qu'il faut se poser pour dépassionner le débat et je ne suis pas certain qu'on ait fait les tests, on ne peut pas estimer au doigt mouillé."

Pour le porte-parole, il s'agit d'un questionnement "sérieux, c'est une mesure qui risque de ralentir la France sérieusement. Donnons cette réponse, soyons clair là-dessus et tout le monde sera d'accord."

À écouter également dans ce journal

Meurtre d'Estelle Mouzin - 17 ans après la disparition de la jeune fille, une maison de Michel Fourniret s’apprête à être fouillée dans les Ardennes. Il a avoué avoir tué la petite fille mais n'a pas révélé l’emplacement du corps.



Syrie - Rapatriement de dix enfants de jihadistes français depuis la Syrie. Cette fois des parents ont donné leur accord pour se séparer d’eux. Ils se trouvaient d'un camp géré par les kurdes dans le nord du pays.



Fête de la musique - Dimanche 21 juin, des Français ont célébré la fête de la musique. Certains en restant raisonnables, d'autres moins. À Paris notamment, des rassemblements ont eu lieu dépassant les 10 personnes, sans masque ou distance physique.