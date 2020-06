publié le 22/06/2020 à 06:53

En France, la distanciation sociale reste la règle même si certains ont tendance à l'oublier. On en a eu la preuve hier soir lors de la Fête de la musique. Malgré les consignes du gouvernement, il y avait beaucoup de monde par endroit, bien souvent sans masque.

À Paris, la police a dû intervenir pour disperser la foule réunie en nombre du coté du canal Saint-Martin. Des incidents ont également été signalés aux Invalides où une voiture de police a été prise pour cible. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogènes, comme le raconte ces témoins au micro RTL.

"On est arrivés vers 1 heure du matin. Il y avait déjà pas mal de monde, de pétards, de feu d'artifice, de bouteilles cassées sur le bord de la route. Et dès que les flics passaient, il y avait un ou deux mecs qui gueulaient 'caillassez' et d'un seul coup beaucoup de gens chopaient les bouteilles qui traînaient pour caillasser les flics", explique-t-il. "J'étais là. Il y a eu le 'caillassez, ils arrivent' et d'un seul coup une centaine de personnes qui ramènent tout ce qu'ils peuvent et qui balancent sur les flics."

À écouter également dans ce journal

Allemagne - Plusieurs policiers ont été blessés samedi dans des affrontements avec les habitants d'un immeuble à Göttingen, furieux d'avoir été placés en quarantaine après que 120 résidents sur 700 eurent été testés positifs au coronavirus.



Culture - Certains cinémas ont rouvert leurs portes dès minuit après plus de trois mois de fermeture.

Justice - Emmanuel Macron a décidé de saisir le Conseil Supérieur de la Magistrature dans le dossier Fillon. Décision prise après les révélations d'Eliane Houlette. L'ex-cheffe du Parquet national financier a expliqué la semaine dernière avoir subi des pressions lors de son enquête. "Il faut lever ce doute délétère pour la justice", a dit hier la Garde des Sceaux.