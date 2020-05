publié le 13/05/2020 à 06:47

Taxer davantage les riches pour aider à surmonter la crise ? L'idée est avancée ces derniers jours par plusieurs syndicats. L'Insee vient de publier une étude sur ces 1 % de la population, une frange très réduite dont voici le portrait.

Ils sont concentrés en Île-de-France, près d'un sur deux y habite et, pour être encore plus précis, c'est Paris et les Hauts-de-Seine qui hébergent essentiellement ces ménages trés aisés qui gagnent par personne et avant paiement des impôts au moins 9.000 euros net par mois.

Sinon, on les retrouve dans les zones frontalières, à proximité de la Suisse notamment et en particulier en Haute-Savoie, dans l'Ain et dans le Haut-Rhin. Sur le littoral aussi et plutôt au soleil : celui de la Côte-d'Azur tout spécialement.

On s'enrichit plutôt à la fin de sa vie puisque dans la moitié de ces foyers qui vivent très confortablement on trouve au moins une personne de plus de 60 ans et 8% seulement de 24-40 ans. Quant à leurs revenus, une fois sur deux, ces personnes sont en fait des salariés, le plus souvent des cadres de haut-niveau dans des entreprises.

Les autres, à part entière, tirent leurs ressources soit d'activité non-salariée (commerçants, professions libérales) ou pour 22 % d'entre elles de leur patrimoine qui rapporte en touchant par exemple des loyers immobiliers ou des dividendes d'action.

